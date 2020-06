Polizei Bielefeld

POL-BI: Ungewöhnlicher Diebstahl aus leerstehender Wohnung

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Einer Maklerin fielen die Veränderungen in einer Wohnung an der Stapenhorststraße am Mittwochmorgen, 10.06.2020, sofort ins Auge. Unbekannte hatten zwischen Dienstag, 17:15 Uhr, und Mittwoch, 11:30 Uhr, elementare Bestandteile der Zimmer ausgebaut und gestohlen.

Bei einer Wohnungsbegehung in Nähe des Bürgerparks entdeckte die Mitarbeiterin eines Maklerbüros, dass Diebe insgesamt drei Zimmertüren entwendeten. Beim Ausbau beschädigten sie eine Türzarge. Wie der oder die Täter die drei weißen Holztüren aus der Wohnung abtransportierten ist bislang nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei fragt, wem sind die Diebe beim Abtransport der drei Türen aus dem Haus oder beim Verladen in ein Transportfahrzeug aufgefallen:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

