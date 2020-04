Polizei Essen

POL-E: Essen: Männer wollen sich Polizeikontrolle entziehen - Betäubungsmittel sichergestellt

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: Eine Polizeistreife wollte am Montag, 6. April, gegen 9.15 Uhr, auf der Alte-Bottroper-Straße einen Skoda und dessen Fahrer sowie Beifahrer kontrollieren. Als der Streifenwagen deshalb wendete, ergriff der Skoda-Fahrer die Flucht und bog auf die Straße Schacht-Neu-Cöln ab. Dort konnte er nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt werden. In dem Auto fanden die Beamten eine größere Menge Betäubungsmittel. Außerdem hatte der 22-jährige Beifahrer ein Messer dabei. Sowohl er als auch der 21-jährige Fahrer wurden vorläufig festgenommen und am nächsten Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen, weil keine Fluchtgefahr festgestellt werden konnte. Die Ermittlungen dauern an. /bw

