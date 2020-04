Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Essen (ots)

45479 Mh.-Broich: Am Montag, 6. April, kam es auf der Straße Am Schloß Broich zu einem Alleinunfall eines Radfahrers. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Radfahrer auf dem dortigen Radweg in Richtung Schloßbrücke, als er offenbar die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Ein Zeuge, der gerade aus einem Hauseingang kam, sah den Sturz und leistete Erste Hilfe bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. /bw

