Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei nimmt Quartett nach mutmaßlichem Einbruchsdiebstahl fest- Anwohner beobachteten die Beschuldigten an einem Geschäftshaus an der Richterstraße

Essen (ots)

45143 E.- Altendorf: "Mutmaßliche Einbrecher in der Richterstraße" meldeten aufmerksame Anwohner der Polizei in der vergangenen Nacht (Montag, 6. April gegen 0:35 Uhr). Neben der Personenbeschreibung konnten sie auch ein Fahrzeug beobachten, welches kurz nach dem Notruf in Richtung Sälzerstraße/ Haedenkampstraße davonfuhr. Polizisten stoppten wenig später einen schwarzen VW- Touran mit polnischen Kennzeichen. Vier Männer aus Polen, die offenbar keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, nahmen die Beamten nach Überprüfung am Kontrollort fest und fuhren sie zu nahegelegenen Polizeiwachen. Nachdem ihre Personalien festgestellt und überprüft waren, entnahm ein Arzt dem 43-jährigen Fahrer eine Blutprobe, da er möglicherweise unter Drogeneinfluss den Wagen fuhr. Mit seinen ebenfalls festgenommenen mutmaßlichen Mitfahrern (28,19, 26) kam der 43-Jährige in ein Polizeigewahrsam. An der Richterstraße, einem Geschäftshaus, stellten die Einsatzkräfte ein gewaltsam geöffnetes Fenster fest. Aus den dahinterliegenden Lagerräumen hatten die Eindringlinge größere Behältnisse mit Neuwaren zum Abtransport bereitgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und klärt nun die Hintergründe./Peke

