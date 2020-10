Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Radfahrerinnen stoßen an Einmündung zusammen

AhausAhaus (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Radfahrerinnen am Donnerstag bei einem Unfall in Ahaus-Alstätte erlitten. Dazu war es gegen 12.30 Uhr gekommen: Eine 82-Jährige war mit ihrem Pedelec auf dem Eichhornweg aus Richtung Öddingstraße in Richtung Deventer Weg unterwegs. An der Einmündung zur Berliner Straße kam es zur Kollision mit der von rechts einbiegenden 31-Jährigen: Sie wollte nach links in den Eichhornweg einbiegen. Die beiden leicht verletzten Ahauserinnen kamen mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell