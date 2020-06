Polizei Paderborn

POL-PB: _Betrügerin gibt sich als Schwiegertochter aus

Paderborn (ots)

(mb) Am Donnerstag hat sich eine Telefon-Betrügerin gegenüber einem Seniorenpaar (79/81) als Schwiegertochter ausgegeben. Den Opfern fiel der Betrugsversuch noch rechtzeitig vor einer Geldübergabe auf.

Kurz nach 16.00 Uhr ging ein Anruf auf dem Anschluss des Paderborner Seniorenpaars ein. Die Anruferin gab sich als Schwiegertochter aus und entlockte den Opfern sogar den echten Namen der Schwiegertochter. Sie habe eine Eigentumswohnung in Delbrück gekauft und benötige finanzielle Hilfe. Fast 50.000 Euro forderte die Betrügerin. Soviel konnten die Angerufenen nicht aufbringen. Aber auch mit einer geringeren Summe war die "falsche Schwiegertochter" zu frieden. Da sie nicht persönlich kommen könne, schicke sie jemand vorbei, der das Geld hole. Als das Gespräch beendet war kamen den Senioren Zweifel und sie riefen ihren Sohn und die echte Schwiegertochter an. So kippte der Betrugsversuch auf. Die Familie erstattete Anzeige.

Sollten Sie selbst angerufen werden, beachten Sie bitte die Ratschläge der Polizei:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Enkel oder anderer Verwandter, Geld von Ihnen fordert.

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn unter einer Ihnen bekannten Rufnummer persönlich zurück.

- Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110!

- Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

