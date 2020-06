Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer beschädigt Auto im Vorbeifahren - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch auf der Bielefelder Straße ereignet hat, sucht die Polizei einen älteren Radfahrer und Unfallzeugen.

Ein Renaultfahrer (43) fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Bielefelder Straße in Richtung Residenzstraße. In Höhe der Kaiser-Heinrich-Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen, musste aber wegen Gegenverkehr warten. Ein Radfahrer fuhr rechts an dem stehenden Auto vorbei und schrammte mit einem transportierten Holzstab am Lack des Autos entlang. Der Radfahrer fuhr weiter und stoppte erst, als der Renaultfahrer ihn ansprach. Ohne seine Personalien anzugeben fuhr der Radler weiter und verschwand Am Schloßgarten. Es soll sich um einen älteren Mann mit T-Shirt und kurzer Hose gehandelt haben. Der Unfall muss von anderen Autofahrern beobachtet worden sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

