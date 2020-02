Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ladendiebstahl

Germersheim (ots)

Am 31.01.2020, gegen 11:30 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Germersheimer August-Keiler-Straße. Ein 44jähriger durch einen aufmerksamen Mitarbeiter des Marktes dabei beobachtet, wie er Waren im Wert von gut 30 Euro in einen mitgeführten Stoffbeutel steckte. Den Stoffbeutel verstaute er wiederum in einer weiteren Tragetasche und verließ den Laden durch den Eingangsbereich. Dort wurde er durch den Mitarbeiter angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er muss sich nun strafrechtlich wegen Ladendiebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell