POL-PDLD: Verkehrsunfall B10

Edenkoben B10 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung kam es gestern den 31.01.2020 gegen 18:20 Uhr auf der B10 bei Birkweiler. Eine 58-Jährige Audi-Fahrerin befuhr die B10 in Fahrtrichtung Annweiler und wollte die Bundesstraße an der Anschlussstelle Birkweiler nach links verlassen. Ein 49-Jähriger PKW-Fahrer welcher die B10 an der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Annweiler auffahren wollte, missachtete hierbei die Vorfahrt der 58-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

