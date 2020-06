Polizei Paderborn

POL-PB: Spiegeldieb dank Zeugin schnell erwischt

Paderborn (ots)

(mb) Um ihn an seinen eigenen Motorroller zu montieren hat ein 38-jähriger Mann am Mittwoch einen Rückspiegel gestohlen - allerdings unter Beobachtung einer couragierten Zeugin.

Die 45-jährige Autofahrerin war gegen 10.25 Uhr auf dem Le-Mans-Wall unterwegs. Am Westerntor beobachtete sie einen Mann, der einen Rückspiegel von einem Motorroller abbaute und damit weiterging. Die Frau alarmierte die Polizei und folgte dem mutmaßlichen Dieb. Per Handy dirigierte sie die eingesetzte Fahrradstreife zum Tatverdächtigen. An der Alte Torgasse kontrollierten Polizisten den 38-Jährigen und fanden den Spiegel in dessen Rucksack. Der Tatverdächtige war gleich geständig und gab an, den Spiegel für seinen Roller zu brauchen. Unter den Augen der Beamten musste er den Spiegel wieder am Ursprungsroller montieren. Gegen ihn wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt.

