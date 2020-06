Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher stehlen Möbeltresor

Delbrück (ots)

(mb) Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Rieger Straße haben die Täter am Mittwochabend einen Möbeltresor entwendet.

Die Bewohner des zwischen Schlinger Straße und Westenholzer Straße gelegenen Hauses waren von 20.00 Uhr bis 23.50 Uhr nicht daheim. In diesem Zeitraum schlugen Einbrecher eine Fensterscheibe mit einem Pflasterstein ein. Die Täter drangen in das Haus ein und stahlen den kleinen Safe aus einem Büroraum.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

