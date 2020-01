Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pkw-Brand in Werkstatt

Freiburg (ots)

Ein Pkw ist am Montagmorgen, 20.01.2020, in einem Kfz-Betrieb in WT-Tiengen in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte die Belegschaft das Feuer bekämpfen. Gegen 08:30 Uhr hatte ein Mechaniker Brandgeruch aus einer Halle wahrgenommen. Dort war es im Motorraum eines frisch gewaschenen VWs zum Brand gekommen. Mit mehreren Feuerlöschern gelang es Mitarbeitern, das Feuer zu löschen. Der VW wurde schwer beschädigt und hat einen Zeitwert von rund 25000 Euro. Eine technische Ursache scheint wahrscheinlich.

