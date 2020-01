Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Streit in Unterkunft - Mann mit Messer verletzt

Freiburg (ots)

In einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Säckingen sind in der Nacht zum Dienstag, 21.01.2020, zwei Männer in Streit geraten. Einer wurde mit einem Messer an der Hand verletzt, beide mussten ins Krankenhaus. Kurz vor 02:00 Uhr waren die beiden Männer offenbar wegen eines Handys zunächst verbal aneinandergeraten, bis der 21-jährige mit einem kleinen Küchenmesser auf seinen 19 Jahre alten Kontrahenten losging. Der Sicherheitsdienst trennte die beiden Streithähne und nahm das Messer an sich. Ein dritter Bewohner mischte sich ein und prügelte sich zunächst mit einem Beteiligten, bis er noch mit einem Besenstil auf den zweiten Beteiligten einschlug. Der Sicherheitsdienst musste erneut eingreifen und beendete die Auseinandersetzung. Der 21-jährige blieb zunächst regungslos am Boden liegen, der 19-jährige erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Beide kamen in ein Krankenhaus. Bevor jedoch der 19-jährige ins Spital konnte, musste der aggressive Mann überwältigt und vom Notarzt ruhiggestellt werden. Eine Polizeistreife begleitete die medizinische Versorgung. Beim 21-jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die beiden Beteiligten waren jedenfalls alkoholisiert.

