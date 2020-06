Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrende bei Verkehrsunfällen verletzt

Hövelhof/Salzkotten/Paderborn (ots)

(mb) Ein Radler und zwei Radfahrerinnen sind am Dienstag bei Verkehrsunfällen mit Kraftfahrzeugen verletzt worden.

Gegen 07.45 Uhr fuhr eine 49-jährige Opel-Tigra-Fahrerin auf der Bielefelder Straße in Hövelhof stadtauswärts. Kurz nach dem Kreisverkehr an der Gütersloher Straße überholte sie einen Elektroradfahrer. Wenige Meter später bog die Autofahrerin nach rechts auf ein Grundstück ab, ohne den parallel fahrenden 46-jährigen Pedelec-Fahrer durchfahren zu lassen. Sie touchierte das E-Bike und der Radler stürzte. Er verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Ein 80-jähriger Wohnmobilfahrer fuhr gegen 08.00 Uhr auf der Scharmeder Straße bei Salzkotten in Richtung B1. Kurz nach der Oststraße überholte er eine 69-jährige Radfahrerin und hielt zu wenig Abstand ein. Der rechte Außenspiegel des Reisemobils traf die Radlerin und ging dabei zu Bruch. Einen Sturz konnte die Frau abfangen. Sie erlitt Verletzungen am Oberkörper und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

In Paderborn fuhr ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer gegen 16.55 Uhr auf dem Willebadessener Weg um an der Einmündung Auf der Lieth nach rechts in Richtung Ludwigsfelder Ring abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer 24-jährigen Elektroradfahrerin, die den linken Radweg an der Straße "Auf der Lieth" entgegen der Fahrtrichtung nutzte und die Einmündung überqueren wollte. Die Radlerin stürzte auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik.

