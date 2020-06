Polizei Paderborn

POL-PB: Kisten mit Haarpflegemitteln aus Auto gestohlen

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Haarpflegemittel im Wert von über 1.000 Euro sind an der Triftstraße aus einem geparkten Auto entwendet worden.

Der angegriffene Audi-Kombi stand seit Samstagabend in einer Hauszufahrt mit dem Heck zur Straße. Am Montagvormittag fiel der Diebstahl auf. Der oder die Täter waren in das Auto eingedrungen und hatten mehrere Plastikboxen sowie Kartons mit hunderten Packungen verschiedener Haarfärbemittel für den professionellen Frisörbedarf entwendet. Die Beute müsste mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

