Polizei Düren

POL-DN: Feuer auf der Terrasse

Hürtgenwald (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten in der Nacht zu Freitag zu einem Brand in der Lämmerstraße in Horm aus.

Gegen 00:00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin Flammen auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses. Sie weckte den Bewohner der dazugehörigen Wohnung, der daraufhin die Flammen bekämpfte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die jedoch keiner sofortigen Behandlung bedurften. Die hinzugerufene Feuerwehr übernahm die Nachaufsicht. Nach ersten Ermittlungen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache Terrassenmöbel in Brand. Durch die Hitze wurden unter anderem Rollladen und ein Fenster beschädigt.

