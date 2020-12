Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Tasche aus Fahrzeug entwendet (46/1912) 17.12.2020, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr

SpeyerSpeyer (ots)

Vermutlich mit einem Gullydeckel, der auf dem Rücksitz aufgefunden wurde, schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines in einer Tiefgarage am Postplatz abgestellten Pkw ein. Aus dem ursprünglich verschlossenen Fahrzeug wurde dann eine Tasche mit Frisörzubehör im Wert von knapp 2.000 Euro entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben könnten bzw. Angaben über verdächtige Personen, die sich in diesem Bereich zu der genannten Uhrzeit aufgehalten haben, machen können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

