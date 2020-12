Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr (43/1612)

SpeyerSpeyer (ots)

16.12.2020, 19:15 Uhr

Wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt die Polizei gegen einen 42-jährigen Hyundai-Fahrer aus Speyer. Auf diesen wurde eine Streife am Mittwoch gegen 19:15 Uhr in der Tullastraße aufmerksam, weil er mit seinem Fahrzeug unterwegs war, ohne die Beleuchtung eingeschalten zu haben. Mehrfache Anhaltesignale der Polizei wurden von dem 42-Jährigen zunächst nicht wahrgenommen. Letztlich konnte das Fahrzeug in der Nachtweide einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Verlassen seines Pkw wies der Fahrer alkoholbedingte Auffallerscheinungen auf. Zudem war im Rahmen der Kontrolle Atemalkohol bei diesem wahrzunehmen. Einen Atemalkoholtest wurde vom Fahrer verweigert. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden an einen nüchternen Bekannten übergeben.

