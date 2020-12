Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) 21-jähriger flüchtet erst vor der Polizei, dann vom Unfallort

Dannstadt-SchauernheimDannstadt-Schauernheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr verursachte der 21-jährige Fahrer eines roten Kleinwagens einen Unfall in der Pommernstraße, indem er beim Rechtsabbiegen von der Kantstraße aus von der Fahrbahn abkam und gegen einen Stromverteiler und einen geparkten Pkw stieß. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Zwei unabhängige Zeugen haben den Unfall bzw. die Flucht teilweise beobachtet. An der Unfallstelle sowie entlang der Fluchtroute fand die Polizei verschiedene Fahrzeugteile des Kleinwagens. Das Kennzeichen war der Polizei bereits bekannt, denn derselbe Wagen hatte wenige Minuten vor dem Unfall versucht, sich der Kontrollstelle am Rathausplatz, die wegen der Überwachung der Ausgangsbeschränkung eingerichtet worden war, zu entziehen. An der Halteradresse konnte der Halter des Fahrzeugs angetroffen werden, der Fahrer aber nicht. Seine Identität ist aber bekannt. Er muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Missachtens von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten verantworten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell