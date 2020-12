POL-PDLU: Speyer - Rollerfahrer durch Einkaufswagen zu Sturz gebracht - Polizei sucht geschädigten Rollerfahrer (48/1612)

Polizeidirektion Ludwigshafen

16.12.2020, 19:05 Uhr

Ein Zeuge teilte der Polizei am Dienstag gegen 19:05 Uhr telefonisch mit, dass in der Raiffeisenstraße soeben ein Mann einen Einkaufswagen gegen einen vorbeifahrenden Rollerfahrer geschoben habe, sodass dieser stürzte. Eine Polizeistreife konnte den 32-jährigen Tatverdächtigen aus Speyer im Nahbereich der Raiffeisenstraße antreffen. Dieser bestätigte den Sachverhalt, woraufhin polizeiliche Ermittlung wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen ihn eingeleitet wurden. Da er bei den Beamten einen psychisch auffälligen Eindruck hinterließ, wurde er im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme einer Spezialklinik zugeführt. Der gestürzte Rollerfahrer konnte vor Ort nichtmehr ermittelt werden. Da derzeit nicht bekannt ist, ob dieser einen Schaden oder Verletzungen erlitt, bitte die Polizei den Rollerfahrer bzw. Personen, die das Geschehen mitbekommen haben, sich bei der Polizei Speyer zu melden. Hinweise werden unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

