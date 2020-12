Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegüberwachung und Verkehrskontrollen (21,13,20/1512)

SpeyerSpeyer (ots)

15.12.2020, 07:30 - 11:30 Uhr

Die Polizei Speyer führte am Dienstag in der Zeit von 07:30 - 08:00 Uhr eine Schulwegkontrolle an der Zeppelinschule durch. Hierbei konnten keinerlei Verkehrsverstöße festgestellt werden.

Anders verhielt es sich bei Verkehrskontrollen in der Geibstraße und der Auestraße im Zeitraum 08:30 - 11:30 Uhr. Dort mussten insgesamt zwölf Mängelberichte wegen nicht mitgeführter vorzeigepflichtiger Gegenstände und Dokumente ausgestellt werden. Diesbezügliche Verwarnungen wurden vorgenommen. Weiterhin kam es zu acht Gurtbeanstandungen und einer Verwarnung wegen eines Beleuchtungsverstoßes. Zwei Verkehrsteilnehmer erwartet zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Bedienens eines Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet.

