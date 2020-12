Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrollen in der Bahnhofstraße (50/2012) 14.12.2020, 19:30 - 20:00 Uhr

SpeyerSpeyer (ots)

Am Montagabend führte die Polizei im Zeitraum 19:30 - 20:00 Uhr Fahrradkontrollen im Bereich des Hauptbahnhofes in Speyer durch. Hierbei konnten lediglich drei Fahrradfahrer festgestellt werden, die den Fahrradweg in der nicht vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhren. Alle drei Radfahrer wurden daraufhin verwarnt. Darüber hinaus wurden noch verkehrserzieherische Gespräche geführt.

