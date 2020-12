Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Polizeieinsatz Ergänzung zur Pressemeldung von 16:40 Uhr

FrankenthalFrankenthal (ots)

Die Lage konnte durch einen Zugriff von Spezialkräften der Polizei ohne besondere Vorkommnisse bereinigt werden. Hintergrund des Einsatzes war eine psychisch-auffällige Person, die aufgrund von Eigengefährdung in Gewahrsam genommen wurde. Es bestand keinerlei Gefährdung für die Bevölkerung. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige an den kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Frankenthal übergeben.

