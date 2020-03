Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Montagvormittag rangierte ein 83-Jähriger Autofahrer aus Gladbeck auf einem Parkplatz an der Roßheidestraße. Dabei stieß er mit einer 50-jährigen Fußgängerin aus Gladbeck zusammen. Sie lief gerade hinter dem Auto her. Die 50-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand kein Sachschaden.

