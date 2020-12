Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus (20/1937)

DudenhofenDudenhofen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich offensichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße. Hierzu hebelten sie ein Kellerfenster zu einem dahinterliegenden Heizungsraum auf. Im weiteren Verlauf der ersten Ermittlungen vor Ort konnten zudem frische Hebelmarken an der Eingangstüre zu dem Anwesen und an einer Wohnungstüre einer Dachgeschosswohnung festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell