Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Briefmarkengeschäft 11.12.2020, 18:15 Uhr bis 12.12.2020, 08:30 Uhr

SpeyerSpeyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Innenstadt von Speyer zu einem versuchten Einbruch in ein Briefmarkengeschäft. Ein unbekannter Täter versuchte in das Geschäft in der Gutenbergstraße einzudringen, konnte jedoch den Einbruchsschutz nicht überwinden.

