POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl und Diebstahl eines Lastkraftwagens 11.12.2020, 18:00 Uhr bis 12.12.2020, 06:30 Uhr

Einbruchsdiebstahl und Diebstahl eines Lastkraftwagens 11.12.2020, 18:00 Uhr bis 12.12.2020, 06:30 Uhr

In der Freitagnacht kam es im Industriegebiet Am Neuen Rheinhafen in Speyer zu einem Einbruch in ein Recyclingunternehmen. Durch noch unbekannte Täter wurde aus einem Büro Bargeld in niederer, dreistelliger Höhe, sowie ein Lastkraftwagen vom Gelände der Anlage entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird durch die Polizei auf rund 70000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die in der Freitagnacht in Speyer einen blauen Muldenkipper der Firma MAN beobachtet hatten, werden gebeten sich bei der Polizei (06232-1370) zu melden.

