Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Postfiliale

Böhl-IggelheimBöhl-Iggelheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:37 Uhr, wurde durch einen Anwohner ein klirrendes Geräusch gemeldet. Später stellte sich heraus, dass durch unbekannte Täter eine Scheibe der Postagentur am Bahnhofsplatz zerstört wurde. Aufgrund vorhandener Gitter konnten die Räume durch die Täter jedoch nicht betreten werden. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

