Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert und mit Cannabis in die Kontrollstelle

Böhl-Iggelheim

Am Samstagabend richtete die Polizeiinspektion Schifferstadt eine Kontrollstelle Am Schwarzweiher in Böhl-Iggelheim ein. Gegen 22:10 Uhr fiel den Beamten ein Fahrradfahrer auf, welcher in Schlangenlinien auf die Kontrollstelle zufuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 20-jährigen Schifferstadters konnten sowohl Atemalkoholgeruch, als auch betäubungsmitteltypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab 1,28 Promille und in seiner Hosentasche konnte ein Gramm Marihuana aufgefunden werden. Dem Radfahrer, den nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet, wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

