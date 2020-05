Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Dachstuhlbrand in Hiesfeld

Dinslaken (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand in Hiesfeld wurden in der Nacht zum Samstag die Einheiten Hauptwache und Hiesfeld alarmiert. Alle Bewohner hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gerettet. Im Dachboden konnte eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Ursache hierfür wurde schnell gefunden und beseitigt. Nach Lüftungsmaßnahmen konnte die Doppelhaushälfte wieder an die Bewohner übergeben werden. Die Einsatzkräfte konnten nach ca. 1 Stunde wieder einrücken.

