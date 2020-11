Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Telefonbetrüger unterwegs - Senior fiel nicht auf falsches Gewinnversprechen herein

DormagenDormagen (ots)

Ein unbekannter Täter kontaktierte am Mittwoch (04.11.) einen über 70-jährigen Mann aus Dormagen.

Der Anrufer stellte sich als Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei vor. Dieser teilte dem überraschten Senior mit, dass er eine größere Summe Geld gewonnen habe. Zur Einlösung seines angeblichen Gewinns forderte der Gesprächsteilnehmer den Angerufenen zunächst auf, Gutscheinkarten im Wert von wenigen hundert Euro eines Onlineversandhandels zu kaufen und die darauf abgedruckten Codes über Telefon durchzugeben. Doch damit nicht genug. Der unbekannte Anrufer verlangte vom Senior, zwecks Transfer des Gewinns sich zusätzlich mit einem Geldinstitut in Berlin in Verbindung zu setzen. Die angebliche Telefonnummer des Institutes lieferte der Betrüger gleich mit.

Als es dann im Verlauf dieses Telefonats darum ging, einen hohen vierstelligen Betrag als Gebühr zu überweisen, schöpfte der ältere Herr Verdacht. Er ließ sich nicht auf eine Überweisung ein, sondern informierte richtigerweise die Polizei. Inzwischen ermittelt das Kriminalkommissariat.

Die Masche ist bereits mehrfach aufgefallen und die Betrüger glücklicherweise meist gescheitert. Die Polizei warnt aufgrund des aktuellen Sachverhaltes erneut: Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Personen. Lassen Sie sich nicht nach telefonischer Absprache auf Geldübergaben an Boten ein. Seien Sie kritisch bei Gewinnversprechen am Telefon oder mittels Postwurfsendung. Seriöse Unternehmen verlangen keine Gebühren auf mögliche Gewinne. Verständigen Sie im konkreten Verdachtsfall Ihre örtliche Polizei. Der Aufruf der Polizei geht auch an die Verkäufer von Zahlungsgutscheinen: Stellen Sie ungewöhnlich hohe Käufe fest, sprechen Sie mit den oft lebensälteren Kunden über diese Betrugsmasche.

