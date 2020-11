Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein Verletzter nach Kollision zwischen Pkw und Traktor auf Landstraße

KorschenbroichKorschenbroich (ots)

Am Donnerstag (05.11.), gegen 7:25 Uhr, ereignete sich in Korschenbroich-Kleinenbroich ein Verkehrsunfall auf der Willicher Straße (L 361), Ecke Am Büttgerwald.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich der Zusammenstoß in Richtung Korschenbroich, als ein Autofahrer einen Traktor überholte, der in diesem Moment von der Landstraße aus, an der Kreuzung nach links abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß kam der Pkw von der Fahrbahn ab und erst im Graben neben der Straße zum Stillstand.

Der 77-jährige Willicher, der am Steuer des SUV saß, konnte seinen Wagen selbstständig verlassen und wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Durch die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Aufnahme durch die Polizei, musste der Bereich der Unfallstelle zeitweilig gesperrt werden, was eine leichte Stauentwicklung nach sich zog.

Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

