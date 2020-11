Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit Motorrad endet glimpflich

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Am Mittwoch (04.11.), gegen 15:50 Uhr, ereignete sich in Grevenbroich-Wevelinghoven an der Landstraße 142, Ecke Tribünenweg ein Unfall, bei dem ein Kraftradfahrer, ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers, in den Grünstreifen geriet. Nach ersten Erkenntnissen der unfallaufnehmenden Polizei, hatte der Mann während der Fahrt technische Probleme und wollte deshalb neben der Straße anhalten. Entgegen erster Meldungen wurde niemand verletzt. Für die Bergung des Gefährts war eine kurzzeitige Sperrung erforderlich, die zu einem Rückstau führte.

