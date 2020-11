Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach angezeigtem Raub eines Mobiltelefons

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (05.11.) soll es, gegen 02:00 Uhr, zu einem Raub im Bereich der Grevenbroicher Innenstadt gekommen sein.

Ein 19-jähriger Grevenbroicher schilderte der Polizei, dass er zu Fuß auf dem Gehweg der Karl-Oberbach-Straße in Richtung Ständehaus unterwegs gewesen sei. Plötzlich sollen sich ihm vier unbekannte Männer, die aus einem Auto sprangen, in den Weg gestellt haben. Einer aus dem Quartett soll ihm ins Gesicht geschlagen haben, worauf der junge Mann zu Boden ging. Anschließend verschwanden die vier Männer (eine aussagekräftige Personenbeschreibung liegt nicht vor) in unbekannte Richtung. Augenblicke später bemerkte das leicht verletzte Opfer den Verlust seines Apple iPhones.

Eine Fahndung nach den Verdächtigen, durch die zwischenzeitlich informierte Polizei, verlief ohne Erfolg. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein silberfarbenes älteres Modell, ähnlich einem VW Golf oder Polo, gehandelt haben.

Hinweise auf die Identität der Gesuchten oder zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

