Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer will sich Polizeikontrolle entziehen und verursacht Unfall

RommerskirchenRommerskirchen (ots)

Am Mittwoch (04.11.), gegen 11:15 Uhr, sollte ein Autofahrer in Sinsteden auf der Grevenbroicher Straße durch einen Streifenwagen im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Der 50-jährige Rommerskirchener missachtete jedoch die ihm gegebenen Anhaltezeichen und floh mit hoher Geschwindigkeit über die Conengasse und Hauptstraße durch Vanikum, bis er schließlich in Rommerskirchen an der Doktorgasse zum Stehen kam und von den eingesetzten Polizisten dingfest gemacht werden konnte. Auf seiner Flucht war er zuvor ferner auf der Conengasse bei einem Überholmanöver mit einem anderen Pkw kollidiert. Verletzt wurde niemand.

Der Grund für das Verhalten des Verdächtigen könnte darin bestanden haben, dass er Alkohol getrunken hatte. Durch die Beamten war entsprechender Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen worden. Ein Vortest bestätigte, dass er trotz vermutlich alkoholbedingter absoluter Fahruntüchtigkeit ein Kraftfahrzeug geführt haben dürfte. Neben der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde durch die Polizei die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Auf diesen wird er jetzt wahrscheinlich eine sehr lange Zeit verzichten müssen.

