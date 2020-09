Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gerüstteile entwendet, Verkehrsunfall & Werbetafel beschädigt

Weissach im Tal-Bruch: Gerüstteile entwendet

Zwischen Sonntagnachmittag 16:00 Uhr und Dienstagmorgen 08:30 Uhr entwendeten Diebe mehrere Gerüstbauteile von einem Gebäude in der Lutzenbergstraße. Das Gerüst hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Weissach bittet unter der Telefonnummer 07191 35260 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Aspach: Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Ein 19-jähriger VW-Fahrer war am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr auf der L1115 von der Autobahn kommend in Richtung Backnang unterwegs. Beim Heranfahren an eine Ampelanlage erkannte der 19-Jährige zu spät, dass ein vor ihm fahrender 49-jähriger Peugeot-Fahrer aufgrund einer auf "Rot" umschaltenden Ampel bremste. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei zog sich der 49-Jährige leichte Verletzungen zu. Durch die Kollision entstand Sachschaden von etwa 35 000 Euro.

Schorndorf: Werbetafel beschädigt

Bisher unbekannte Täter beschmierten eine Werbetafel in der Schlichtener Straße sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite mit Farbe. Die Tafel wurde hierdurch beschädigt. Bemerkt wurden die Beschädigungen am Dienstagmorgen, die genaue Tatzeit ist unbekannt. Zeugenhinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

