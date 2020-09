Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall-Hessental: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Aalen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 5:25 Uhr in der Schmiedsgasse zu einem Polizeieinsatz. Offenbar war es hier in einem Wohnhaus zu einem Streit zwischen ehemals liierten Bekannten gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung bedrohte der Mann die Frau mit einem Messer. Letztlich wurde diese auch im Halsbereich mit dem Messer verletzt. Die Frau musste daraufhin von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der tatverdächtige 56-Jährigen, der sich zwischenzeitlich vom Tatort entfernt hatte, kehrte beim Eintreffen der Polizei ebenfalls wieder in die Schmiedsgasse zurück und konnte dort festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Mann im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der deutsche Staatsangehörige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall dauern an.

