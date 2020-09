POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Diebstahl aus Garage - Sachbeschädigung an PKW - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Montag um 19:10 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem PKW Toyota die Raibacher Straße in Richtung Stuttgarter Straße. An der dortigen Einmündung wollte der Toyota-Fahrer nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er infolge Unachtsamkeit, dass der vorausfahrende 38-jährige Mazda-Fahrer sein Fahrzeug anhalten musste und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rosengarten: Diebstahl aus Garage

Aus einer unverschlossenen Garage im Landhegweg wurden zwischen Samstag und Montag ein weißes Mountainbike sowie ein Bosch Akku-Schrauber entwendet. Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Montag, 07.09. und Samstag, 12.09.20 wurde ein PKW-Anhänger der Marke Humbaur mit einem Kastenaufbau mit Kühlaggregat in der Straße In den Herrenäckern geparkt. Am Samstag gegen 14:30 Uhr wurde bemerkt, dass der Kastenaufbau an zwei unterschiedlichen Stellen beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Untermünkheim: PKW rollt davon

Am Montag um 12:20 Uhr stellte ein 33-Jähriger seinen PKW Opel am rechten Fahrbahnrand der Straße Im Bühl ab, ohne dieses ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. So machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte in der abschüssigen Straße gegen einen davor geparkten VW Bus. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Blaufelden: Sachbeschädigung an PKW

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Heckscheibe an einem Pkw Peugeot ein, welcher zwischen Montag, 18:30 Uhr und Dienstag, 07:30 Uhr in der Langenburger Straße abgestellt war. Entwendet wurde nichts. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

