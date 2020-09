Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Bäckertüten gegen Abzocke

Aalen (ots)

Polizeipräsidium Aalen: "Bäckertüten gegen Abzocke"-Neue Kampagne gegen Anrufstraftaten

Beinahe 7,5 Millionen Euro Schaden erbeuteten Betrüger mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" in Baden-Württemberg im Jahr 2019. Über 1 Million Euro Schaden entstand allein beim Polizeipräsidium Aalen. Die Masche "Falscher Polizeibeamter" kann unter anderem mit zu den Straftaten zum Nachteil älterer Menschen gezählt werden. Hierzu zählen im Allgemeinen die sogenannten Anrufstraften bei denen die Täter versuchen durch Tricks und Täuschungen an die Wertsachen und das Geld der Opfer zu gelangen. Beängstigend ist, dass in den vergangenen Jahren ein starker Anstieg der Häufigkeit sogenannter Anrufstraftaten verzeichnet werden musste. Deshalb möchte das Polizeipräsidium Aalen mit der Präventionskampagne "Bäckertüten gegen Abzocke" in den drei Landkreisen Ostalbkreis, Schwäbisch Hall und Rems-Murr-Kreis auf die Gefahren durch Telefonbetrug aufmerksam machen.

1 Million Bäckertüten mit Warnhinweisen und Präventionsbotschaften werden durch Bäckereien der Bäckereiinnung nach und nach in den Handel gebracht. Durch die darauf abgedruckte Präventionsbotschaft, soll die Bevölkerung und insbesondere die älteren Menschen für die Gefahren der Anrufstraftaten sensibilisiert werden.

Startschuss ist am Freitag, den 25.09.2020, wobei an drei Veranstaltungsorten mit den Kooperationspartnern über die Kampagne informiert und mit der Ausgabe der Bäckertüten begonnen wird. Außerdem verteilen die Polizeibeamten der Prävention vor Ort kostenlos jeweils 300 Brezeln unter Einhaltung der Hygienerichtlinien. An den aufgebauten Informationsständen klären die Beamten nochmals über die Gefahren, die von den Telefonbetrügern ausgehen, auf und geben Verhaltenstipps.

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Die Auftaktveranstaltungen mit Infoständen finden wie folgt statt: Aalen, Marktplatz vor dem Rathaus, im Zeitfenster von 09:00-13.00 Uhr Schorndorf, Marktplatz, im Zeitfenster von 09.00-12.30 Uhr Schwäbisch Hall, Froschgraben, im Zeitfenster von 12:00-16:00Uhr

Außerdem werden die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein. Interessierte Bürger können sich auch dort gerne beraten lassen oder telefonisch einen Beratungstermin vereinbaren.

Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen befinden sich in:

73525 Schwäbisch Gmünd, Waisenhausgasse 1-3, Tel.: 07171 7966503 70734 Fellbach, Frizstraße 5, Tel.: 0711 5772201 74523 Schwäbisch Hall, Salinenstraße 18, Tel.: 0791 400322

