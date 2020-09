Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Fahrzeugkontrolle Kokain sichergestellt - PKW prallt gegen Brunnen - Sachbeschädigung - Motorradfahrer stürzt nach riskantem Überholmanöver - Motorradfahrer übersehen

Braunsbach: Bei Fahrzeugkontrolle Kokain sichergestellt

Am 15.09. wurde um 12:50 Uhr auf dem BAB6-Autobahnparkplatz Kochertalbrücke, in Fahrtrichtung Nürnberg, ein 41-jähriger Lenker eines PKW BMW einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten im Handschuhfach des Mietfahrzeugs zwei Beutel mit jeweils 100 Gramm einer weißen Substanz festgestellt werden. Weiterhin befand sich in dem Handschuhfach ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag. Ein später durchgeführter Drogenvortest erbrachte ein positives Ergebnis auf Kokain. Der Beschuldigte wurde daraufhin am 16.09.2020 einem Haftrichter vorgeführt, durch welchen der beantragte Haftbefehl in Vollzug gesetzt und die Untersuchungshaft angeordnet wurde. Der 41-jährige Deutsche wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Bühlertann: PKW prallt gegen Brunnen

Am Sonntag um 1 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Ford Transit die Lindenstraße von Hettensberg in Richtung Fronrot. Hierbei kam der junge Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Sandstein-Brunnen, welcher hierbei von der Bodenplatte gelöst und um einige Meter verschoben wurde. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Brunnen wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Vellberg: Sachbeschädigung an Gartenstühlen

Zwischen dem 06.09. und dem 18.09.20 wurden in einem Garten eines Wohnhauses in der Martinstraße an sämtlichen Gartenstühlen die Textilbespannung zerschnitten. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Gaildorf: Motorradfahrer stürzt nach riskantem Überholmanöver

Am Montag um kurz vor 16:30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Motorrad Kawasaki die B 298 von Gschwend in Richtung Unterrot. Er scherte aus und überholte eine vorausfahrende PKW-Kolonne mit überhöhter Geschwindigkeit und nur auf dem Hinterrad fahrend. Als er die Kolonne überholt hatte kam er beim Wiederaufsetzen des Vorderrades ins Schleudern und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Motorradfahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins ist. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ilshofen: Motorradfahrer übersehen

Aufgrund von Sonnenblendung übersah am Dienstag um 12:10 Uhr eine 45-jährige VW-Golf Fahrerin einen entgegenkommenden 21-jährigen Motorradfahrer. Die Golf-Fahrerin wollte von der Landturmstraße nach links in die Dünsbacher Straße abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem Motorrad. Der 21-Jährige wurde dabei schwer verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

