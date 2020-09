Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unerlaubte Abfallentsorgung, Sachbeschädigungen und Einbrüche, Aufbruchversuche

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Entsorgung von Altöl - Hinweise gesucht

Am Samstagnachmittag wurden am Waldrand an der L1075, etwa 500 Meter nach Abtsgmünd in Richtung Bronnen drei Eimer mit Altöl durch einen aufmerksamen Zeugen entdeckt. Es handelte sich um zwei weiße und einen grauen Farbeimer mit zehn bis zwölf Litern Inhalt. Ein Eimer war bereits ausgelaufen, wodurch das Erdreich verunreinigt wurde. Hinweise auf den Verursacher der unerlaubten Abfallentsorgung nimmt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt in Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Sachbeschädigungen und Einbrüche

In der Hauptstraße beschädigten am Montagabend rund acht Jugendliche einen vermutlich unverschlossenen VW, der dort abgestellt war. Sie begaben sich gegen 21.45 Uhr ins Fahrzeug, rissen Verkleidungsteile ab und Sitzbezüge auseinander, zündelten mit einem Feuerzeug und filmten sich wohl dabei. Die Gruppe entfernte sich später in Richtung Bahnhof. Der Schaden am Pkw wird auf 500 Euro geschätzt. Von Montag auf Dienstag schlugen Unbekannte mit einem Gegenstand mehrmals gegen die Panzerglasscheibe eines Ladengeschäftes am Kirchplatz, wodurch geschätzte 8000 Euro Schaden entstanden. Im gleichen Zeitraum wurde auf gleiche Art auch die Eingangstüre einer Tankstelle in der Aalener Straße beschädigt, der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Bereits im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde Am Stadtgraben die Frontscheibe eines schwarzen VW Golfs eingeschlagen, wodurch etwa 500 Euro Schaden entstand. Letztlich musste noch zwei Einbrüche in der Nacht von Montag auf Dienstag registriert werden. Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Mensa der Werkrealschule in der Alten Neresheimer Straße und anschließend zum Hauptgebäude. Von dort aus versuchten sie vergeblich in ein Büro einzudringen. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen nichts, jedoch entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro. Ebenfalls über ein Fenster verschafften sich womöglich dieselben Einbrecher Zugang zu einer Gaststätte in der Spitalgasse. Sie durchsuchten anschließend mehrere Räume und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Hinweise auf die Gruppe und die anderen Verursacher, die eventuell in der Nacht auf Dienstag aufgefallen sind, nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Waldstetten: Unfallflucht

Am Montag stieß ein unbekannter Verursacher zwischen 16 Uhr und 18 Uhr gegen ein Garagentor in der Gmünder Straße. Der Unfallflüchtige hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten 07171/42454.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Automatenaufbruch

Sowohl am frühen Sonntagmorgen als auch am frühen Dienstagmorgen versuchte ein Dieb vergeblich das Schloss eines Kassenautomaten am Parkdeck Rems in der Bürgerstraße aufzubrechen. Beide Versuche scheiterten. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

