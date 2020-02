Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Fasnachtsbesuch endet in Polizeigewahrsam

Stockach (ots)

Uneinsichtig zeigte sich ein 23-Jähriger, als er bei einer Fasnachtsveranstaltung durch die Polizei kontrolliert wurde, da er ein Druckluftgewehr dabei hatte. Der Mann fiel den Beamten am gestrigen Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Tanzfläche bei einer Veranstaltung auf, da sein Kostüm unter anderem ein geschultertes Druckluftgewehr ohne Magazin beinhaltete. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der junge Mann uneinsichtig und trat den Polizeibeamten gegenüber aggressiv auf. Er ist nicht im Besitz eines Waffenscheins, beharrte jedoch lautstark auf der Herausgabe des Druckluftgewehrs und ließ sich weder durch die Beamten, noch durch seine Freundin beruhigen. Da aufgrund seines Verhaltens damit zu rechnen war, dass es durch ihn zu einer erheblichen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kommt, wurde er in Gewahrsam genommen. Vor Ort sowie in der Gewahrsamszelle beleidigte der 23-Jährige die Beamten mehrfach massiv. Sein Atemalkoholwert lag bei knapp 1,5 Promille. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Beleidigung eingeleitet.

