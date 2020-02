Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Kollision beim Abbiegen

Radolfzell (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden, aber glücklicherweise keine Verletzten forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der L 226. Ein 60-jähriger Mitsubishi-Fahrer war auf der L226 von Radolfzell in Richtung Steißlingen unterwegs und wollte nach links in die Fritz-von-Engelberg-Straße einbiegen. Dabei übersah er einen auf der L226 aus Richtung Steißlingen herannahenden 26-jährigen BMW-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, dabei entstand am Mitsubishi ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, am BMW beträgt die Höhe des Schadens etwa 5.000 Euro. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

