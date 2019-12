Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verlorene Zuckerrüben auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

A65 / Anschlussstelle Rohrbach (ots)

Nur einspurig befahrbar ist derzeit die A65 in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach, in Fahrtrichtung Karlsruhe. Grund hierfür ist ein anfangs mit Zuckerrüben beladener und umgekippter Anhänger, welchen ein Landwirt direkt am Feldweg an der Autobahn beladen hat. Derzeit finden Bergungs- / und Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn und am Fahrbahnrand statt. Diese werden voraussichtlich bis etwa 19:00 Uhr andauern.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

POK Weingärtner

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben

Tel. 06323 / 955-0, piedenkoben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell