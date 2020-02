Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) - 19-Jähriger stürzt vom Treppengeländer 20.2.20, 16.30 Uhr

Schramberg (ots)

Erhebliche Verletzungen zog sich ein 19 Jähriger zu, der am Donnerstagnachmittag im Schramberger Rathaus über ein Treppengeländer im Treppenhaus knapp vier Meter in die Tiefe fiel. Laut Zeugen saß der junge Mann offenbar angetrunken alleine auf dem Geländer, als er das Übergewicht bekam und ein komplettes Stockwerk hinabstürzte und danach regungslos liegen blieb. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt musste der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Lebensgefahr bestand nicht.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell