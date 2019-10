Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten stellen Diebesbeute und Drogen am Hauptbahnhof Halle sicher

Halle (ots)

Am Sonntag, den 13. Oktober 2019, gegen 08:00 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Halle über einen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt am Hallenser Hauptbahnhof informiert. Ein 42-Jähriger stahl Lebensmittel im Wert von 11,84 Euro, indem er diese in seine Tasche packte und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Eine Verkäuferin hielt den Dieb bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei fest. Dies missfiel dem 42-Jährigen und er versuchte sich immer wieder loszureißen. Die Bundespolizisten stellten den Mann. Auf der Wache wurden seine Personalien ermittelt und überprüft. Hierbei wurde bekannt, dass die Staatsanwalt Halle die aktuelle Wohnadresse des Mannes, aufgrund anderen Straftaten (Diebstahl/Verstoß Betäubungsmittelgesetz), benötigt. Sie wurde in Kenntnis gesetzt. Zudem fanden die Beamten bei dem Ghanaer sieben hochwertige noch originalverpackte Parfümflaschen, die vermutlich ebenfalls gestohlen waren und eine geringe Menge Drogen, vermutlich Crystal Meth. Die Drogen und die Parfümflaschen wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Wache verlassen. Er erhält Strafanzeigen wegen Diebstahls und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

