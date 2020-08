Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kam es gegen 12:10 Uhr auf der Talstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Der unbekannte Autofahrer fuhr auf der Talstraße in Richtung Pfarrgartenstraße, als er auf Höhe der Hausnummer 12 einen abgestellten Opel streifte. Anschließend hielt er an der Kreuzung zur Pfarrgartenstraße kurz an, ehe er anschließend davonfuhr.

Bei dem Auto soll sich um einen silberfarbenen Opel-Zafira mit einem "HD"-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer war ein älterer Herr mit Hörgerät und Hut.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

