Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Montag kam es gegen 07:00 Uhr an der Kreuzung Steubenstraße/Hans-Sachs-Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Seat-Fahrerin und einer 55-jährigen Radfahrerin. Die 29-jährige Autofahrerin befuhr den Hans-Sachs-Ring in Richtung Steubenstraße, missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt der Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt über 1.000EUR.

