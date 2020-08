Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen zwei Radfahrern - eine Frau schwer verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Montag gegen 07:25 Uhr auf dem Weidenweg. Ein 30-jähriger Radfahrer war auf dem Weidenweg in Richtung Feld unterwegs und bog anschließend unachtsam auf den dortigen Radweg ab. Hierbei kollidierte er mit einer 41-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau verletzte sich dabei schwer, der Mann leicht. Beide Beteiligten wurden mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Es entstand ein geringer Sachschaden.

