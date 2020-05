Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einem Innenhof

Ludwigshafen (ots)

Am 04.05.2020, gegen 23:30 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Bayreuther Straße gemeldet. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie verschiedene brennende Gegenstände fest, bei denen es sich augenscheinlich um Sperrmüll handelte. Die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand.

Durch den Brand wurde eine Grundstücksbegrenzungsmauer sowie die Hauswand eines Trafohäuschens beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Hinweise auf einen möglichen Brandverursacher liegen bisher nicht vor.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf die Verursachung und den Verursacher des Brands geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

